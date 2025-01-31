Mübaşirlikten Avukatlığa Uzanan Başarı Hikayesi

EMRE ŞAHİN EROL’UN EĞİTİM HAYATI

İlk, orta ve lise öğrenimini Van’da tamamlayan Emre Şahin Erol, 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 2020 yılında pandemi süreci başlayınca uzaktan eğitime geçiş yaptı ve bu durumda memleketine geri dönmek zorunda kaldı. Hukuk alanında kendini geliştirmek isteyen Erol, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) da katılarak, 2023’te Edirne Adliyesi’nde mübaşir olarak işe başladı. Üniversite eğitimini eş zamanlı olarak sürdürdü ve geçen yıl mezun olmanın ardından Edirne Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı.

AVUKATLIK BELGESİNİ ALDI

Staj sürecini tamamlayıp, Edirne Adliyesi’nde 2 yıl mübaşir olarak görev yaptıktan sonra avukatlık yapma hakkı kazandı. Edirne Barosu’nda yapılan törenle meslek yemini eden Emre Şahin Erol, cübbe giyerek avukatlık ruhsatını Edirne Barosu Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden’in elinden aldı. Bu özel günde mübaşir ve adliye çalışanı arkadaşları da Erol’u yalnız bırakmadı. Emre Şahin Erol, pandemi döneminde KPSS’ye hazırlık yaptığını belirterek, “Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmamın ardından 6 ay okula gittikten sonra pandemi ortaya çıktı.