Mücadele Artıyor, Yeni İsim Açıklanacak

TV8 YARIŞMASINDA HEYECAN ARTIYOR

TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan giderek yükseliyor. Bu akşam, elenen bir yarışmacının yerine yeni bir isim takıma katılacak. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonucunda açıklanacak olan bu kişi, MasterChef macerasına devam etme şansı elde edecek. Peki, 7 Eylül tarihli bölümde ana ekibe hangi yarışmacı dahil oldu, yedekler arasından hangi isim seçilecek? Tüm detaylar haberimizde…

YARIŞMADA VEDA EDEN İSİM SERKAN OLDU

MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacı Sercan oldu. Kırmızı takım, takım oyununda mağlup olduktan sonra kendi aralarında dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta zorlu bir mücadele gerçekleştirdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan Sezer, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. 7 Eylül 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, yedeklerden ana ekibe katılacak isim henüz netlik kazanmadı. Şeflerin yapacağı değerlendirme ile belirlenecek olan yeni yarışmacı, bu akşam ekranlarda açıklanacak. Ana kadroya katılan yarışmacı, bu akşam belli olacak.