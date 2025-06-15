Mücadele Eden Yarışmacılar İzleyicilerin Gözdesi

MÜCADELE EDEN YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye izleyicilerin ilgi odağı haline geliyor. Sevilen yarışmada çeşitlilik gösteren yarışmacılar üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele yürütüyor. MasterChef Gülçin hakkında merak edilenler ise Gülçin’in kimliği üzerine yoğunlaşıyor.

GÜLÇİN’İN YARIŞMA MACERASI

MasterChef Gülçin, İstanbul’dan katılıyor ve 33 yaşında bir finans uzmanı olarak dikkat çekiyor. Gülçin, yarışmaya katıldıktan sonra yapılan elemelerde veda eden isimlerden biri oldu; Gülçin Baygın yarışmaya veda etti. 2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye’de finalde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gece sonunda, şampiyonluk kupasını kazanmayı başaran isim Onur oldu ve bu, MasterChef tarihine adını yazdırdı.

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alacak. Bu durum, izleyiciler arasında belli bir süreklilik sağlıyor.