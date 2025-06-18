Mücadele Eden Yarışmacılar İzleyicilerin İlgi Alanı

YARIŞMA HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, yarışmacıların izleyicilerin dikkatini çektiği bir platform haline geldi. Her bir yarışmacı üst tura çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Şu an merak edilen konulardan biri ise “MasterChef canlı izleme linki var mı?” sorusu. 18 Haziran Çarşamba günü MasterChef nereden ve nasıl izlenir sorusu da ilgi odağı olmuş durumda.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finale ulaşan yarışmacılar Onur ve Kerem olmuştu. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur olarak belirlenmiş ve böylelikle MasterChef tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.

YENİ SEZONDA JÜRİ ÜYELERİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri konusunda değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam eden yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi üç usta şef şu şekilde yer alıyor: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.