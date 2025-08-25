Mücadele, MasterChef Türkiye’de sürüyor

YARIŞMA HEYECANI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sevilen programda birbirinden yetenekli yarışmacılar üst tura geçmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, MasterChef’i canlı izleme imkanı var mı? 25 Ağustos Pazartesi günü MasterChef nereden ve nasıl izlenir?

ŞAMPİYON ONUR OLDU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda, finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelerek büyük bir rekabet yaşadı. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasının sahibi Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırdı.

USTA ŞEFLER YİNE SAHNEDE

2023-2024 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer aldı. MasterChef Türkiye, kaliteli içerikleriyle izleyicilere keyifli anlar sunmaya devam ediyor.