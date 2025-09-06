Mücadele Sonrası Ali Demir Uçan Balonlar

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 9 aylık zorlu mücadelenin sonunda lösemiyi yenen 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı için özel bir etkinlik düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın davetiyle Mütareke Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, ilçede gerçekleşen 7. Kitap Fuarı’na katılan Ali Demir’i ellerinde balonlarla karşıladı. Duyguların ön planda olduğu etkinlikte, yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Ali Demir’in bu önemli gününde yanında olan ailesi, babası Birkan, annesi Özlem ve kız kardeşi Elif, duygusal anlar yaşadı.

ZOR BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTI

Özlem Yakalı, etkinlikte yaptığı konuşmada oğluna lösemi tanısının 18 Aralık 2024’te konulduğunu ve tedavi sürecinin Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başladığını paylaştı. Yakalı, Ali Demir’in durumu kötüleştiği için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildiklerini ifade etti. “Sürecimiz 9 ayda nakil ile bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12’de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım, ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti.” dedi.

YENİDEN HAYATA DÖNDÜ

Ali Demir’in yazmaya ve okumaya olan sevgisini dile getiren Yakalı, “İlkokulu birincilikle bitirdi. Tedavi sürecinde anksiyeteye bağlı içe kapanma yaşadı. LÖSEV öğretmenleri, doktorlar ve hemşirelerin desteğiyle psikolojik tedavi gördü ve yeniden yazmaya başladı. Bu süreci bol bol yazarak, okuyarak, araştırma yaparak, derslerini çalışıp uzaktan sınav heyecanını yaşayarak atlattı.” şeklinde konuştu.

BİR KAHRAMANA DESTEK

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ali Demir’in bir kahraman olduğunu ifade ederek, “Demir bizim kahramanımız. Ama Elif de ağabeyinin en büyük kahramanı. 2 kardeşin dayanışması hepimize umut verdi. Evine hoş geldin Demir.” dedi. Başkan Dalgıç, Ali Demir ve Elif Yakalı kardeşlere kitap hediye ederken, 2 yıl boyunca okuldan uzak kalacak olan Ali Demir için vatandaşlara kitap ve dergi gönderme çağrısında bulundu.