Mücadeleci Yarışma Masterchef Türkiye Devam Ediyor

YARIŞMADA YENİ DÖNEM

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye, yarışmacıların izleyiciler için büyük bir ilgi odağı olmasını sağlıyor. Sevilen bu yarışmada, birbirinden farklı yeteneklere sahip yarışmacılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. İzleyiciler “MasterChef canlı izleme linki var mı?” sorusunu sormaktan geri kalmıyor. 15 Haziran Pazar günü MasterChef nereden ve nasıl izleniyor soruları gündemde.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU

2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye’de finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, “şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur” olmuş ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırmıştı. İzleyiciler, Onur’un kazanmasını büyük bir coşkuyla karşıladı.

JÜRİ ÜYELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi aynı üç usta şef görev alıyor. Bu isimler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. MasterChef Türkiye, bir kez daha TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.