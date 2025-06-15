Mücadelede Yarışmacılar İlgi Odağıdır

YARIŞMANIN JÜRİSİ VE YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye’de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar bir üst tura çıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Öne çıkan isimlerden biri olan MasterChef Damla ile ilgili birçok soru gündemde duruyor.

MASTERCHEF DAMLA HAKKINDA BİLGİLER

MasterChef Damla Özdemir 24 yaşındadır. Mersin’den yarışmaya katılan Damla aslen Elazığlıdır. Damla, analı kızlı yemeği ile jüriden üç oy da almayı başararak, Danilo Şef’ten evet, Somer Şef’ten hayır ve Mehmet Şef’ten evet oyu aldı. İki evetle bir üst tura çıkma hakkını kazanmış oldu.

MASTERCHEF 2024-2025 SEZONU VE ŞAMPİYON

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve böylelikle MasterChef tarihine adını yazdırmış oldu. 2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişmedi ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada önceden yer alan üç usta şef yine görev aldı.

GÜNCEL YARIŞMA OTURUMU

Bu sezon jüride değişiklik olmadan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların performansını değerlendirmeye devam ediyor. Bu durum, yarışmanın izleyici ilgisini korumasına yardımcı oluyor. Yarışmacılar ve onların performansları izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.