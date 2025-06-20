Mücahit Artar, Quo Markasını Anlattı

ŞİRKET KURULUMU VE KRİZ DÖNEMİ

1994 yılında kurulan şirket ile Türkiye’nin ekonomik kriziyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Mücahit Artar, bugün modaya yön veren bir marka oluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtiyor. QUO markasının zamansız kadın imajını temsil ettiğini dile getiren Artar, Türkiye’nin tekstil alanındaki potansiyelini başka ülkelere kaptırmamak gerektiğine vurgu yapıyor. Şirketin kuruluş döneminde, 5 Nisan ekonomik krizinin zorlukları ile mücadele ettiklerini aktaran Artar, bu zorluklara karşın kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurguluyor.

QUO MARKASININ FELSEFESİ

QUO markasını, 20 ila 60 yaş aralığındaki her kadının rahatlıkla giyebileceği ürünler üzerine inşa ettiklerini açıklayan Artar, isminin “Geleceği ana uyarlayan” anlamına geldiğini belirtiyor. Zamansız bir kadın figürü tasarlamayı ve modaya uzun soluklu bir katkı sunmayı hedeflediklerini aktaran Artar, bu felsefenin markanın temeli olduğunu ifade ediyor.

ÜRETİM VE GİZLİLİK SORUNLARI

Mücahit Artar, hazır giyim ürünlerinin Uzak Doğu’dan %60, Kuzey Afrika ülkelerinden ise %45 daha pahalı hale geldiğini ileterek, Türkiye’nin küresel tekstil rekabetinde zorluk yaşadığını dile getiriyor. Ancak kaliteli üretimin vazgeçilmez olduğunun altını çizen Artar, Anadolu’ya yönelme kararı aldıklarını ve Bingöl’ü üretim üssü olarak konumlandırdıklarını açıklıyor.

EĞİTİM VE SANAYİ İLİŞKİSİ

Ayrıca, Bingöl Üniversitesi bünyesinde bir moda tasarım akademisi kuracaklarını belirten Artar, eğitim ile sanayinin iç içe geçmesini hedeflediklerini vurguluyor. Türkiye’nin markalaşma konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Mücahit Artar, “Tekstil vazgeçilecek bir sektör değil, bu işi gidip başka ülkelere öğretmeyelim” diyerek sektöre sahip çıkma çağrısında bulunuyor.