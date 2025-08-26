Mücahit Birinci, Adliyede Açıklama Yaptı

İDDİALAR ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeleri araştırmak amacıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte, Birinci’nin avukat olması dolayısıyla soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı bu izni onayladı. Mücahit Birinci, şüpheli sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılık, bugün Birinci’nin ifadeye getirilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi. Ancak Birinci, polis eşliğinde değil, kendi aracıyla savcılığa gitmeyi tercih etti.

AVUKATTAN AÇIKLAMALAR

Adliyede ifadesini vermeden önce basın mensuplarına konuşan Birinci, “Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını hukukunu ben savunacağım” şeklinde bir açıklama yaptı. Herhangi bir vekalet almak için kimseden talimat almadığını vurgulayan Birinci, “Hiç kimseden hiyerarşik bir üstü tanımayız. Dolayısıyla mesleği ifa ettim. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım” dedi.

Birinci, “Polis eşliğinde mi geldiniz?” sorusuna, “Kendim geldim. İlk şikayeti duyduğum zaman ben zaten adliyeye geldim” yanıtını verdi. Adliyelerin kendi ikinci evi olduğunu belirten Birinci, “Ben başsavcılık ne zaman davet ederse, onlara uymaya mesleki olarak ilke edinmiş bir insanım. İfademi vereceğim ve bu işten aklanarak çıkacağız. Bu işten meslek de aklanarak çıkacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendisine yöneltilen herhangi bir maddi talep iddiasının olmadığını da vurgulayarak, “Hayır bunlar yok. Dolayısıyla ben tekrar ediyorum, mesleği nasıl ifa edeceğime, kimin vekaletini alacağıma kendim karar veririm” dedi.