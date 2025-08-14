Mücahit Birinci, İstanbul doğumludur

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, sıkça gündeme gelen bir figür. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, avukatlık kariyerinin yanı sıra siyaset ve medya alanında da aktif bir rol üstleniyor. İstanbul doğumlu olan Mücahit Birinci, eğitimini İstanbul’da tamamlamış ve 2000 yılından itibaren serbest avukat olarak mesleki hayatına başlamıştır.

SİYASET VE MEDYA DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Mücahit Birinci, AK Parti bünyesinde üstlendiği görevlerle siyasi alanda adını duyurmayı başardı. A Haber, CNN Türk ve Beyaz TV gibi popüler televizyon kanallarında siyasi gelişmeleri yorumlayan Birinci, analizleriyle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ayrıca, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi yayınlarda da makaleleri yayımlanmakta.

AİLE HAYATI VE TUTUKLULUK SÜRECİ

Mücahit Birinci’nin ailesiyle ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak babası, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adıyla Niyazi Birinci) olarak bilinmektedir. Mücahit Birinci evli ve iki çocuk babasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Mücahit Birinci’nin tutuklu şüpheli Murat Kapki ile cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili gelişmeleri incelemek üzere bir soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır” denildi.