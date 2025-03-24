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Mücahit Birinci hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Mücahit Birinci kimdir? Yaşı ve memleketi nedir? Mücahit Birinci’nin hayatı ve biyografisi oldukça merak ediliyor. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ilkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini ise Akasya Koleji’nde gerçekleştirdi.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEKİ KARİYERİ

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mücahit Birinci, 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı. Bu süreçte Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları yazıyor.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ

Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği ile Kas Hastalıkları Derneği gibi kuruluşlarda aktif rol alıyor. Mücahit Birinci evli ve bir çocuk babasıdır.