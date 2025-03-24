Haberler

Mücahit Birinci’nin Hayatı ve Biyografisi

ÇARPICI YORUMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Mücahit Birinci hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Mücahit Birinci kimdir? Yaşı ve memleketi nedir? Mücahit Birinci’nin hayatı ve biyografisi oldukça merak ediliyor. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ilkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini ise Akasya Koleji’nde gerçekleştirdi.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEKİ KARİYERİ

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mücahit Birinci, 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı. Bu süreçte Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları yazıyor.

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ

Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği ile Kas Hastalıkları Derneği gibi kuruluşlarda aktif rol alıyor. Mücahit Birinci evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitim Vurgusu ve Gençlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin hayallerinin güvence altında olduğunu belirterek, umutlarının yok edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Haberler

Bursaspor, Kemerkent Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 3. Lig 26. haftasında Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Teknik Direktör Adem Çağlayan eşliğinde sürdürüyor. Özellikle ısınma ve taktik çalışmalara ağırlık verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.