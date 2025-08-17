Mücahit Birinci’nin İhraç İddiaları Tartışılıyor

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN HAYATI

Mücahit Birinci kimdir sorusu, hakkındaki soruşturma ve “ihraç” söylentileriyle birlikte fazlasıyla merak edilir hale geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sert açıklamaları sonrasında gündeme gelen bu iddialar, siyasetin önemli tartışma başlıklarından biri oldu. 25 Eylül 1974 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) kardeşidir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eden Birinci, 1998 yılında buradan mezun oldu. 2000 yılından itibaren serbest avukatlık yapmaya başladı, aynı zamanda bir dönem köşe yazarlığı yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2021 yılında AK Parti MKYK üyesi olarak siyasette aktif rol aldı.

Mücahit Birinci hakkında çıkan iddiaların ardından, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nı bir baba dostu ve büyük bir lider olarak gördüğünü belirtti, “Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.” dedi. Birinci, aile hayatına daha çok vakit ayıracağını da dile getirdi ve “Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam.” şeklinde ifadelere yer verdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git.” dediğini iddia etti. Özel’in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddia ile ilgili re’sen soruşturma başlattı. Mücahit Birinci’nin politik kariyeri ve hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunun dikkatini çekmekte ve tartışmalara yol açmakta.