Mücahit Birinci’nin Yargılanma Nedeni Açıklandı

MÜCAHİT BİRİNCİ’NİN TUTUKLAMA NEDENİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmasında tutuklu olan Murat Kapki’ye yönelik 1,5 sayfalık ifadeyi imzalaması karşılığında 2 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti. Bu durum kamuoyunda büyük bir merak ve tartışma yaratırken, Mücahit Birinci’nin tutuklanma sebebi de merak konusu oldu. Peki, Mücahit Birinci neden tutuklandı? Hangi suçlamalarla karşı karşıya? İşte bu konudaki detaylar.

AÇIKLAMALARDAN ORTAYA ÇIKAN İDDİALAR

Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin, “Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş” ifadeleriyle Mücahit Birinci’yi tanımladı. Özel, Mücahit Birinci’nin Murat Kapki’ye 31 Temmuz’da hitaben, “Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin…” dediğini aktardı. Özel ayrıca, Kapki’nin daha önce etkin pişmanlık ifadeleri vermesine rağmen istenen ifadeleri vermediği için hapiste tutulduğunu belirtti. Birinci’nin, Murphy ile yaptığı görüşmenin içeriğinde isimler vermesi ve belirli olaylarla ilişki kurması gerektiğini söylediği iddiaları da mevcut.

Özel’in bu açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında harekete geçti. Başsavcılıklar, Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında cezaevinde meydana gelen görüşmelerle ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasındaki tutuklu şüphelilerden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında gerçekleştirilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.