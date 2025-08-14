Mücahit Birinci, Rizeli Avukattır

Mücahit Birinci’nin yaşamıyla ilgili detaylar, son günlerdeki siyasi açıklamaları ve sosyal medya aktiviteleri nedeniyle geniş bir ilgi görmektedir. Mücahit Birinci hakkında bilinenler, kariyeri ve ailesiyle ilgili bilgileri içermektedir.

DOĞUM TARİHİ VE KAYNAK

Mücahit Birinci, 25 Eylül 1974 doğumlu olup, aslen Rizelidir. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Birinci, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oluyor. 2000 yılından itibaren avukatlık mesleğini aktif olarak icra etmeye başlamıştır ve aynı zamanda siyasetle de ilgilenmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

AK Parti teşkilatı içerisinde bir dizi görev üstlenen Mücahit Birinci, 2012-2014 yılları arasında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği gibi önemli pozisyonlar edinmiştir. 2021 yılında ise AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiş ve bu süreçte siyasi analizler yaparak A Haber, CNN Türk ve Beyaz TV gibi kanallarda yer edinmiştir.

AİLE YAŞAMI VE KİŞİSEL HAYATI

Mücahit Birinci evlidir ve iki çocuk babasıdır; ancak eşi hakkında kamuya açık detaylı bilgi mevcut değildir. Özel yaşamını medyadan uzak tutmaya özen gösteren Birinci’nin aile hayatıyla ilgili paylaşılmış bilgiler sınırlıdır. Ayrıca, Mücahit Birinci’nin babası, ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu (gerçek adı Niyazi Birinci) olup, Osmanlı tarihi ve kültürel konulardaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Babası, Mücahit Birinci’nin akademik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.