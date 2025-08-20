Mücahit Dönmez, Türkiye’nin kripto potansiyelini vurguladı

KRİPTO PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Melis Yaşar ile yaptığı röportajda kripto dünyasındaki güncel durumu ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Dönmez, Türkiye’nin kripto varlık sahiplik oranının dünya genelinde yukarılarda olduğunu belirterek, son verilerin ülkenin dijital varlıklar konusunda ne kadar aktif olduğunu gösterdiğini vurguladı. Türkiye’de kripto varlık sahiplik oranının yüzde 19,3’e ulaştığını belirten Dönmez, kullanıcıların dijital finansal sistemlere hızlı bir uyum sağladığını ifade etti.

DÜZENLEME VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Dönmez, kripto alanındaki özgürlük kavramının net bir şekilde tanımlanması gerektiğini söyleyerek, düzenlemelerin hem yatırımcıyı koruyacak hem de sektörün ilerlemesini engellemeyecek şekilde olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin bu konudaki atılımlarıyla uluslararası arenada daha etkili bir oyuncu olabileceğini de ekledi.

NFT’LERİN GELECEĞİ VE YATIRIM RİSKLERİ

NFT’lerin popülaritesine rağmen uzun vadede değer taşımadığını düşünen Dönmez, bu alanda yatırım yapılırken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. NFT’lerin öngörülen potansiyelini henüz yansıtamadığını belirten Dönmez, kripto ekosisteminde alternatif yatırım alanlarının öne çıkabileceğini öngördü.

YAPAY ZEKANIN KRİPTO SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ

Mücahit Dönmez, yalnızca Binance değil, birçok kripto platformunun yapay zekayı etkin bir şekilde kullandığını açıkladı. Yapay zekanın risk yönetimi, kullanıcı deneyimi ve güvenlik alanlarında devrim yarattığını belirterek, kripto süreçlerindeki dönüşümü hızlandırdığını vurguladı.