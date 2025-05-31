Mücbir Sebep Hali Uzatıldı: 30 Kasım

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin yanı sıra Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir” şeklinde ifade etti.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN DETAYLARI

Işıkhan, mücbir sebep halinin ayrıntılarını aktararak, “Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla; söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden; 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır” dedi.

Bakan, “2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 2 Şubat 2026 tarihine kadar kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, “6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir” açıklamasında bulundu.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Ödeme vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırıldığını vurgulayan Işıkhan, “İşverenlerin 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31 Aralık 2025 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31 Temmuz 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir” dedi. Ayrıca, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep tarihine göre uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.