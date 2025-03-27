Muçi, Gomez Sonrası İlk Olmak İstiyor

MUÇİ’NİN HEDEFİ GALATASARAY’A KARŞI GOL ATMAK

Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Mario Gomez’in ardından Süper Lig’de bir sezonda Galatasaray’a iki maçta da gol atan ilk siyah-beyazlı futbolcu olmayı amaçlıyor. Gomez, 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı takıma karşı her iki maçta gol atmayı başarmıştı. Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü evinde Galatasaray’la karşılaşacak.

FORMSUZLUĞU ATLATIP GOL HEDEFİNDE

Son dönemde golcü futbolcularının formsuzluğu sonrası orta sahalarından daha fazla skor katkısı almaya başlayan siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Galatasaray’a karşı gol atarak bir ilki yaşamak istiyor. Sakatlığından sonra form tutmaya başlayan Muçi, ligin ilk devresinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 2-1 kaybedilen mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti. 24 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görev vermesi durumunda Galatasaray ağlarını bir kez daha sarsmak istiyor.

MARIO GOMEZ’İN İZİNDE

Mario Gomez’den sonra bu başarıyı elde etmek isteyen Muçi, Süper Lig’de bir sezonda sarı-kırmızılı takıma karşı iki maçta da gol atan ilk futbolcu olmayı hedefliyor. Gomez, 2015-2016 sezonunda deplasmanda 1-0 ve evinde 2-1 kazandıkları maçlarda gol sevinci yaşamayı başarmıştı. Ernest Muçi ise bu sezon 21 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunuyor.

– İSTANBUL