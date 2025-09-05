Muçi Trabzonspor’a Geçebilir Mi?

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK RİSKİ

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroda yer vermek istemediği Ernest Muçi için ayrılık raporu hazırladı. Bu süreçte Trabzonspor’un genç futbolcuyu transfer etmek istediği kaydediliyor. Muçi’nin yeni adresinin Trabzonspor olup olmayacağı merak konusu haline geldi.

TRABZONSPOR HIZ KESMİYOR

Sergen Yalçın’ın verdiği rapor sonrası, Trabzonspor’un başarılı futbolcuya talip olduğu bildirildi. Beşiktaş ile Trabzonspor’un, Muçi’nin kiralık transferi konusunda anlaştığı ifade ediliyor. Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncunun, yarın sabah Trabzon’a ulaşması bekleniyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 38 maçta görev alan Arnavut futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke, “Muçi’nin adı dün akşam gündeme geldi. Çok beğendiğim ve yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler sürüyor, beklentim olumlu. Umarım gerçekleşir” şeklinde açıklama yaptı.