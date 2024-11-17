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“Mucize Adam Nişanlandı” Başlığı için yeni versiyon: “Hayatını Değiştiren Adam Evlendi”

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TRAJEDİDEN GÜCE

26 yaşındaki DiMeo’nun yaşamı, 2018 yılında yaşadığı trafik kazasıyla köklü bir değişim yaşadı. Bu talihsiz olay sonrasında vücudunun yüzde 80’i ağır yanıklarla kaplandı. Genç adam, hayatını kurtarmak adına 20’den fazla cerrahi müdahale geçirdi. En zorlu dönüm noktasını ise 2020 yılında yaşadı; o yıl, yüzde 6 başarı şansına sahip yaklaşık 23 saat süren bir nakil ameliyatı geçirdi ve bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hemşire Jessica Koby, DiMeo’nun hayata tutunuşuna kayıtsız kalamadı ve ona bir mesaj gönderdi. Bu ilk adım, aralarında gelişen dostluğun zeminini oluşturdu. Zamanla ilişkileri ilerlemeye başladı ve çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandıklarını açıkladı. Nişan fotoğrafları sosyal medya platformlarında büyük bir ilgiyle karşılandı ve paylaşımlar viral oldu.

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