Müdahale Devam Ediyor, Yangın Kontrol Altında

MÜDAHALE HIZLANIYOR

Çanakkale’nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor” dedi.

ÇAĞRI YAPILIYOR

Yerel yetkililer, yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Halktan destek bekleyen ekipler, yangın alanına yaklaşmamalarını, yangın söndürme çalışmalarını engellememelerini istiyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.