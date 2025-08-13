Haberler

Müdahale Devam Ediyor, Yangın Kontrol Altında

Çanakkale’nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor” dedi.

Yerel yetkililer, yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Halktan destek bekleyen ekipler, yangın alanına yaklaşmamalarını, yangın söndürme çalışmalarını engellememelerini istiyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

