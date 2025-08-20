“Müdahele Devam Ediyor” Bolu Valiliği Orman Yangını İle İlgili Açıkladı

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale için, “1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir.” denildi. Ayrıca, takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup, “gelişmeler yakinen takip edilmektedir.”

ÇIKMA SEBEBİ INCELENİYOR

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilememiş olup, “gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir.” açıklaması yapıldı.