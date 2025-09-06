Mudanya’da Ali Demir’e hoş geldin

ALI DEMİR YAKALI İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİK

Bursa’nın Mudanya ilçesinde lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı, düzenlenen özel bir etkinlikte coşkuyla karşılandı. Ali Demir, Özlem ve Birkan Yakalı çiftinin çocuklarından biri olarak, geçen yıl aralık ayında lösemi tanısı aldı. Tedavi süreci Uludağ Üniversitesi’nde başladı fakat durumu ağırlaşınca Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) yardımıyla Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildi. Ali Demir’e, 8 yaşındaki kardeşi Elif Yakalı 12’de 12 uyumlu donör olarak kök hücre nakli yaptı. İlk tanının ardından 9 ay içinde sağlığına kavuşarak ailesiyle birlikte Bursa’nın Mudanya ilçesine döndü.

MUDANYA HALKIYLA DUYGUSAL ANLAR

Hastalığını atlatan Ali Demir, Mütareke Meydanı’nda toplanan Mudanyalılar tarafından renkli balonlarla karşılandı. Etkinlikte Ali Demir ve ailesi için duygusal anlar yaşandı ve yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Oğlunun tedavi sürecini anlatan anne Özlem Yakalı, “Önce Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tedaviye başladık. Ancak Demir’in durumu kötüye gidince LÖSEV’in desteğiyle Ankara LÖSANTE Hastanesi’ne sevk edildik. Sürecimiz 9 ayda nakil ile bitti. 8 yaşındaki kızım Elif, ağabeyine 12’de 12 uyum ile donör oldu ve kök hücre naklimiz gerçekleştirildi. Kızım, ağabeyini lösemi hastalığında şampiyon etti” dedi.

TEDAVİ SÜRECİ VE BAŞARI HİKAYESİ

Özlem Yakalı, Ali Demir’in tedavisi sırasında yaşadığı zorlukları da aktardı. “Ali Demir yazmayı ve okumayı çok seviyor. İlkokulu birincilikle bitirdi. Tedavi sürecinde anksiyeteye bağlı içe kapanma yaşadı. LÖSEV öğretmenleri, doktorlar ve hemşirelerin desteğiyle psikolojik tedavi gördü ve yeniden yazmaya başladı. Bu süreci bol bol yazarak, okuyarak, araştırma yaparak, derslerini çalışıp uzaktan sınav heyecanını yaşayarak atlattı” şeklinde konuştu.