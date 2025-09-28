Mudanya’da Bekçi B.Ü. Motosiklet Kazasında Serbest Kaldı

KAZA TARIHİ VE YERİ

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Işıklı Köy Caddesi’nde 31 Temmuz’da meydana gelen bir trafik kazasında, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olarak görev yapan B.Ü. (34) yönettiği otomobille motosiklet sürücüsü Mehmet Cengiz’e (39) çarptı. Kaza, saat 22.00 civarında gerçekleşti. B.Ü.’nün kullandığı 16 BBC 457 plakalı otomobil, Cengiz’in yönetimindeki 16 BKB 430 plakalı motosiklete yandan çarparak kaza yaptı.

OLAY SONRASI GÜVENLİK GÜNLÜĞÜ

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Cengiz, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başlangıçta serbest bırakılan B.Ü., Cengiz’in 27 gün süren yaşam mücadelesine rağmen 27 Ağustos’ta sona ermesinin ardından, ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı. Cengiz’in kazadan önce geniş bir tedavi sürecine tabi tutulmuştu.

B.Ü.’NİN AÇIKLAMALARI

Kaza sonrasında serbest bırakılan B.Ü., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldığında ‘kazada kasıt olmaması’ gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mudanya Cumhuriyet Savcılığı, B.Ü.’nün kazadaki asli kusuru nedeniyle itirazda bulundu ve yakalama kararı çıkarıldı. B.Ü., Karabük’te yakalanarak tekrar gözaltına alındı. Eşinin hamile olduğunu ve moral bozukluğu nedeniyle Karabük’e gittiğini söyleyen B.Ü., hakim karşısına çıkarken şu ifadeleri kullandı: “Trafiğin sakin olması nedeniyle bu yolu tercih ettim. Dörtlülerimi yakmıştım ve motosikletliyi sollarken hızını artırdığı için bu kaza meydana geldi.”

MAHKEME KARARI VE SONUÇLAR

B.Ü., nöbetçi mahkeme tarafından tekrar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, yaşanan olayın ardından hukuki süreç içerisinde dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Cengiz’in kazada hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan yargı süreci hem bölge halkı hem de olayla ilgili taraflar arasında büyük etki yarattı.