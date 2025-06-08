Mudanya’da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın Mudanya ilçesinde K.T. ve N.K., yolda yürürken O.Ç. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olay, saat 22.00 sularında Halitpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç., K.T. ve N.K. ile karşılaşınca bir tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve O.Ç., yanında bulundurduğu bıçağı kullanarak K.T. ile N.K.’yı yaraladı. Her iki yaralı da bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ise bu süreçte şüpheli olarak yakalandı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.