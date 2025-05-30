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Mudanya’da “Bilim Şenliği” Yapıldı

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI VE KONUKLAR

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bilim Şenliği” organize edildi. Etkinlik Mütareke Meydanı’nda düzenlendi ve burada, öğrencilerin yıl boyunca çalıştığı bilimsel ve sanatsal projeler halkın ilgisine sunuldu. Bu şenlikte, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini artırdığı yaratıcı materyallerle gerçekleştirdikleri Matematik Materyalleri Festivali (MATFEST), TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projeleri, Dilimizi Zenginlikleri Projesi ve Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları gibi önemli etkinlikler yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE DEĞERLENDİRME

Şenliğin açılışı sırasında bir konuşma yapan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin hayal güçleri ve bilimsel meraklarının eğitimde yaratıcılığı artırma noktasında önemli olduğuna vurgu yaptı. Topal, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ettikten sonra stantları ziyaret ederek projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

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