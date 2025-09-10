Mudanya’da Gece Anız Yangını Söndürüldü

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Gece saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde çıkan anız yangını, yerleşim alanına ulaşmadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 00.00 civarlarında kırsal Kumyaka Mahallesi’nde meydana geldi ve yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başladı. Kısa süre içinde zeytinlik alana yayılan alevler, ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ZEYTİNLİK ALANA SIÇRADI

Alevler, çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçradı ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir inceleme başlatıldı.