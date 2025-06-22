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Mudanya’da Genç Dalgalarda Kayboldu

DENİZDE YAŞANAN KAZA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, yaz sıcaklığından faydalanmak isteyen bir genç, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Ancak dalgaların etkisiyle kıyıya çıkmayı başaramadı. Gencin suya batıp çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen harekete geçti.

CİDDİ MÜDAHALE

Olay, Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi sahilinde gerçekleşti. 20 yaşındaki genç, rüzgarların oluşturduğu dalgaları dikkate almayarak denize atladı. Kıyıya dönmek isterken, dalgalar onu çekmeye başladı. Gencin durumunu gören birkaç kişi, aynı anda suya atlayarak onu kurtardı. 112 sağlık ekipleri, gence hızla müdahale ederek durumu stabil hale getirdi.

Hayat kurtarıcı müdahalenin ardından genç, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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