Mudanya’da Kavga, İki Yaralı

Olayın Detayı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşanan bir kavga sonucunda 2 kişi bıçakla yaralandı. O.Ç., K.T. ve N.K. arasında Halitpaşa Mahallesi’ndeki Şeref Sokağı’nda başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

Bıçaklı Saldırı

Tartışmanın büyümesiyle beraber O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve N.K.’yi vücutlarının farklı yerlerinden yaralıyor. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk ediliyor.

Yaralıların Durumu ve Gözaltı

Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. N.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak şüpheli O.Ç., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınıyor.