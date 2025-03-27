Mudanya’da Kaza: Otomobil Zeytinliğe Uçtu

KAZA ANINA DÖNEMİŞ OLAY

Mudanya’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, taklalar atarak bir zeytin bahçesine düştü. Olayda sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saat 00.00 civarında Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 16 RL 525 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve takla attı. Otomobil, refüjden aşağıya inerek zeytinlik alandaki ağaçlara çarparak durdu. Olayı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALE VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.