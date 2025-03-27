Haberler

Mudanya’da Kaza: Otomobil Zeytinliğe Uçtu

KAZA ANINA DÖNEMİŞ OLAY

Mudanya’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, taklalar atarak bir zeytin bahçesine düştü. Olayda sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saat 00.00 civarında Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 16 RL 525 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve takla attı. Otomobil, refüjden aşağıya inerek zeytinlik alandaki ağaçlara çarparak durdu. Olayı görenler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALE VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eğitim Ve Askeri Binalar İçin Toplantı Yapıldı

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, 9. Kolordu Komutanlığı'ndan devredilecek binalar ve Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi'nin eğitim amaçlı kullanımı görüşüldü.
Haberler

Tunceli’de Aile Yılı İçin Müzik Etkinliği

Tunceli'de düzenlenen müzik dinletisi, 'Aile Yılı' temasıyla ailelerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçladı. Müzisyenler, etkinlikte Türk halk müziği ile aile olmanın değerini ön plana çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.