Mudanya’da Kaza Sonrası Bekçi Serbest Kaldı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olarak görev yapan 34 yaşındaki B.Ü., kullandığı otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 39 yaşındaki Mehmet Cengiz’in 27 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldu. Savcılık talimatıyla ilk olarak serbest bırakılan B.Ü., Cengiz’in vefatının ardından tekrar gözaltına alındı. Daha sonrasında, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza Anı ve Sonrası

31 Temmuz’da saat 22.00 sıralarında Mudanya’nın Ömerbey Mahallesi Işıklı Köy Caddesi’nde gerçekleşen kazada, B.Ü.’nün 16 BBC 457 plakalı otomobili, aynı istikamette seyir eden Mehmet Cengiz’in 16 BKB 430 plakalı motosikletine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cengiz ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Cengiz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Motosiklet Sürücüsünün Vefatı

Mudanya Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilen Mehmet Cengiz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak 27 gün süren yaşam savaşını, 27 Ağustos’ta kaybetti. Cengiz’in ölümü üzerine, “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ü., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, B.Ü.’nün tutuklanmaması gerektiğine, olayda kasıt bulunmadığına ve tutuklamanın cezayla orantılı olamayacağına karar vererek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yeni Gözaltı ve İtiraz Süreci

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı, bu karara şüphelinin kazada asli kusurlu olması nedeniyle itiraz etti. İtiraz sonrası B.Ü. hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Karabük’te gözaltına alındı. Eşinin hamile olduğu ve moralinin bozuk olduğu için Karabük’teki ailesinin yanına tatil amaçlı gittiğini açıklayan B.Ü., 2 Eylül’de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı.

Bekçinin İfadesi

Kazanın meydana geldiği gün Güzelyalı’dan ilçe emniyet müdürlüğüne gitmekte olduğunu ifade eden B.Ü., “Trafik sakin olduğu için bu yolu tercih ettim. Dörtlülerimi yakmıştım ki diğer araçlar beni fark edebilsin. Sollama yaparken karşıdan bir aracın geldiğini gördüm ve solladıktan sonra sağa geçerken, motosikletli hızını artırdığı için bu kaza oldu. Motosiklet sürücüsü Mehmet Cengiz’i ya da akrabalarından birini daha önce tanımıyorum, aramızda husumet yoktu” dedi. Sonuç olarak, nöbetçi mahkeme B.Ü.’ye yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tekrar serbest bıraktı.