Mudanya’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen orman yangını, 1 saatlik bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm orman arazisi ve bazı zeytin ağaçları zarar gördü. Yörükali Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında elektrik direğindeki bir patlama sonrasında anızlar tutuşarak ormana sıçradı.

İLK MÜDAHALE MAHALLE SAKİNLERİNDEN

Yangına ilk müdahale, mahalle sakinleri tarafından traktörlerin arkasına bağlanan su tankerleriyle yapıldı. Yangının başlamasının ardından bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ekipleri, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve Orman İşletme Şefliği personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında oluşan hasar sonucunda, yaklaşık 1 dönüm alan ve çevredeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı önlemlerini almakta. Yangın ile ilgili daha fazla gelişme bekleniyor.