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Mudanya’da Refüje Çarpan Araçta 2 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Bursa’nın Mudanya ilçesinde orta refüje çarparak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Mudanya ilçesinde Güzelyalı Kavşağı’nda gerçekleşti. İ.F.T.’nin kullandığı 16 JLS 90 plakalı Fiat Punto marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çarparak takla attı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ

Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri kazanın sebepleriyle ilgili tahkikat başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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