Mudanya’da “Temiz Deniz” Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞİN AMACI VE ORGANİZASYONU

Mudanya’da düzenlenen “Temiz Deniz” etkinliği, Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte denize açılan 12 metrelik pankartla “Denizime dokunma, Marmara hepimizin” çağrısı yapıldı. Çevre Haftası çerçevesinde Mudanya Belediyesi öncülüğünde Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Marmara Değişim Elçileri ve Bursa Su Kolektifi iş birliği ile hayata geçen etkinlikte, çevre gönüllüleri Mudanya Mütareke Meydanı’nda bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesinin tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu çevre bizlere sadece miras değil, aynı zamanda geleceğimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak zorundayız.” dedi. Ayrıca, Belediye Meclis Üyesi ve Demeter Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu, Marmara’daki müsilaj sorununa dikkat çekti ve çevre kirliliğinin doğal yaşam kadar sosyal adaleti de tehdit ettiğini vurguladı.

EYLEME DESTEK VE SONUÇLAR

Etkinlik sırasında çevre gönüllüleri denize girerek, yüzeyde “Denizime Dokunma, Marmara Hepimizin” yazılı 12 metrelik pankart açtı. Sahildeki vatandaşlar, bu eylemi alkışlarla destekledi. Etkinlik, deniz kirliliğine dikkat çeken bir fotoğraf sergisiyle sona erdi.