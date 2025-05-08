Mudanya’da Tiny House Yandı.

YANGIN BİR TINY HOUSE’U SARILIYOR

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir tiny house, alevlerin pençesine düştü. O anlar amatör bir kamera ile kayıt altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mudanya’daki tiny house’da henüz tespit edilemeyen bir neden ile yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hemen itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, itfaiye personelinin etkili çalışması sayesinde diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şu an için yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.