Mudanya’da Tiny House Yangına Kavuştu

TINY HOUSE’DA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan bir tiny house yangına maruz kaldı. Olay anı amatör bir kamerada görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenyle tiny house’da meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın yerine ulaşan ekipler hızlı bir şekilde müdahaleye geçti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla diğer evlere sıçramadan başarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırma aşamasında.