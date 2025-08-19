Mudanya’da Uçuruma Düşen Araç

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Alınan bilgilere göre, Halitpaşa Mahallesi Yıldıztepe bölgesinde seyir eden A.A. (19) yönetimindeki 34 JE 8109 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak uçurumdan düştü. Araç, metrelerce takla atarak ters bir vaziyette durabildi.

Olay Yeri Müdahalesi

Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının vücudunun çeşitli bölgelerinde hasar oluştuğu bildirildi.