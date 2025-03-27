Mudanya’da Yangın, 18 Ev Kül Oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen yangında, ahşap evlerin bulunduğu bir alanda yaklaşık 18 ev tamamen yanarak kül oldu. Yangının, evlerin yanı başındaki ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçildi.

Eğerce Mahallesi’nde yer alan ve yaklaşık 50 ahşap evin bulunduğu bölgede, bir elektrik direğinden yangın çıkmasıyla alevler hızla çevredeki evlere yayıldı. Alınan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi, olası büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

YANGININ NEDENİ VE HASAR

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yangının muhtemelen elektrik direğindeki kontak hatasından kaynaklandığını belirtti. Dalgıç, “Mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait olan barakalar dediğimiz alanda muhtemelen elektrik direğindeki kontaktan çıktığı tahmin edilen bir yangın yaşadık. En az 18 tane evin hasar aldığını tespit ettik. Evlerde kimsenin olmaması ve henüz bayram tatilinin gelmemesi can kaybının önüne geçti. Buranın arkası ormanlık bir alan. Bugün rüzgarlı bir gün olsaydı yangın daha şiddetli olabilirdi” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Olayla ilgili bir diğer açıklama ise vatandaş Levent Arslan’dan geldi. Arslan, “Yangının elektrik direğinden çıktığı tahmin ediliyor. Burada 12 ayın 9’unda poyraz eser. Bu akşam lodosa denk geldik. Köyümüze geçmiş olsun” diye belirtti.