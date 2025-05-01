Mudanya’da Yangın Çıkan Araç Zarar Gördü

OTOMOBİL YANGINI MUDANYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Güzelyalı Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken birden alev alan 16 EY 069 plakalı aracın sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Fakat yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi.