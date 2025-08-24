Mudanya’da Zeytinlikte Yangın Çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mudanya ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını, bir saat içinde kontrol altına alındı. Yangın sonucunda toplamda 4 dönümlük bir alan zarar gördü. Halitpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 civarında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda alevler yükselmeye başladı.

İHALE OLAYINA MÜDAHALE

Mahalle sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ve 911 Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Rüzgar şartları nedeniyle hızla büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çabasıyla kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası, bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 dönüm zeytin bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelere başlandı.