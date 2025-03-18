Haberler

Mudanya’da Zimmete Para Geçirme Tutuklaması

MUDANYA’DA TUTUKLAMA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz B. ile oğlu Alper B., teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın 3 aylık teknik takibi sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Arama sonuçlarında, Ramiz B. (67) ve oğlu Alper B. (41) evlerinde bir miktar döviz ve altınla yakalandı.

KUMYAKA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Öte yandan, Ramiz B.’nin daha önce iki dönem Kumyaka Mahallesi’nde muhtarlık yaptığı ve kooperatif başkanlığı süresince çeşitli usulsüzlüklere karıştığı iddiaları da gündemde. Ramiz B. ve oğlu Alper B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Lüleburgaz’da Tır Yağmur Nedeniyle Yan Yattı

Lüleburgaz'da bir tır, etkili sağanak sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü kazayı şans eseri yarasız atlattı.
Haberler

Elazığ’da Çocuğa Başıboş Köpeklerin Saldırısı

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çocuk, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak paniğe kapıldı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Mahalle sakinleri, duruma acilen çözüm bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.