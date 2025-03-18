Mudanya’da Zimmete Para Geçirme Tutuklaması

MUDANYA’DA TUTUKLAMA

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz B. ile oğlu Alper B., teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın 3 aylık teknik takibi sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Arama sonuçlarında, Ramiz B. (67) ve oğlu Alper B. (41) evlerinde bir miktar döviz ve altınla yakalandı.

KUMYAKA MAHALLESİ MUHTARLIĞI

Öte yandan, Ramiz B.’nin daha önce iki dönem Kumyaka Mahallesi’nde muhtarlık yaptığı ve kooperatif başkanlığı süresince çeşitli usulsüzlüklere karıştığı iddiaları da gündemde. Ramiz B. ve oğlu Alper B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.