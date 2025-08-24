Haberler

Mudanya’daki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

ZEYTİNLİKTE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Halitpaşa Mahallesi’ndeki zeytinlikte meydana gelen yangın başarıyla söndürüldü. Zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

OLSUN YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı alır almaz, olay mahalline Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), 911 Arama Kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri tamamlandı. İlgili alanlarda hâlâ soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu olayda, yaklaşık 4 dönüm zeytinlik zarar gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Haberler

Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.