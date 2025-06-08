Mudanya İlçesinde Bıçaklı Saldırı Meydana Geldi

OLAYIN DETAYLARI

Mudanya ilçesinde, K.T. ve N.K., yürüyüş esnasında O.Ç. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. Yaralılardan N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor, saldırgan O.Ç. ise olay yerinde yakalanıyor. Olay, saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Yürüyüş yapan O.Ç., K.T. ve N.K. ile karşılaştığında aralarında başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

O.Ç., yanında bulunan bıçakla K.T. ve N.K.’yı yaraladı. İki yaralı, bıçak darbesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. N.K.’nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli O.Ç. ise olay yerinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.