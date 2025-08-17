Haberler

Mudanya Mürsel Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ ÇÖPLÜKTEKİ ATIKLAR

Mudanya Mürsel Mahallesi’nde çöplüğe dökülen atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevredeki anız ve zeytinliklere yayıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ve köylüler, yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için anında müdahale etti.

MAHALLELİLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Dumanları gören mahalle sakinleri, traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla yangına koşarak, alevlerin yayılmasını engelledi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

HASAR ARAŞTIRILIYOR

Yangın sonucunda yaklaşık 3 dönümlük alan ile bir elektrik direği zarar gördü. Aynı zamanda bazı zeytin ağaçlarının da etkilenmesi durumu söz konusu. Yangının sebepleri ve neden olduğu hasar araştırılıyor.

