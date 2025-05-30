Mudanya Yıl Sonu Sergisi Açıldı

SERGi AÇILIŞı YAPILDI

Mudanya İlçe Milli Eğitime bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Sergi, Mudanya Mütareke Meydanı’nda açıldı ve açılış etkinliğine farklı protokol üyeleri katıldı.

PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman gibi isimler etkinlikte yer aldı. Ayrıca, Halk Eğitim Müdürü İrfan Bülbül ile birlikte diğer ilgililer ve vatandaşlar da sergide bulunarak etkinliği destekledi.

ETKİNLİK PROTOKOL ÜYELERİYLE TAMAMLANDI

Program, protokol üyelerinin sergideki stantları ziyaret etmeleriyle sona erdi. Bu etkinlik, yıl boyunca yapılan kursların ve çalışmalardaki emeklerin sergilendiği önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.