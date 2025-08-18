Müdür Aksoy, Karpuz Üretimini İnceledi

ZİYARETTE YAPILAN İNCELEMELER

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu ilçesine bağlı Avluobası Mahallesi’nde karpuz yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret ederek, o alandaki üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında işletmenin üretim çalışmaları ve makine parkuru ile ilgili bilgi alındı. Ayrıca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çeşitliliği konularında yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

İl Müdürü Aksoy, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, sahada üreticilerin yanında olduklarını önemle belirtti. Aksoy, “Üretimin her aşamasında doğru bilgiye erişim ve yerinde çözüm için çiftçilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz” şeklinde ifadeler kullanarak, desteklerinin süreceğini vurguladı.