Müdür Öztürk, Aygül’ü Kutladı

NEJAT KÖK U16 ŞAMPİYONASI BAŞARISI

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bursa’da gerçekleşen Nejat Kök U16 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda 3 adım atlama dalında Türkiye birincisi unvanını kazanarak altın madalya elde eden Eylü Aygül ve antrenörü Döndü Yeter’i makamında kabul etti. İl Müdürü Öztürk, Manisa’yı en iyi şekilde temsil eden Eylü Aygül’ün yakaladığı bu önemli başarı karşısında duyduğu gururu paylaştı.

EYLÜ AYGÜL VE ANRENÖRÜNE TEŞEKKÜR

Eyllü Aygül ve antrenörü Döndü Yeter’i bu başarılarından dolayı tebrik eden Öztürk, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını ifade etti. Ayrıca, sporcuya ve antrenörüne çeşitli hediyeler sunarak başarılarının devamını diledi. Eylü Aygül, kendisine olan destekleri için İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür etti ve daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmalarını sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.