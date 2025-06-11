Müdür Sünnetci, Müdür Aslan’a ziyaret

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yeni göreve başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, dostça bir atmosferde gerçekleşti ve burada Müdür Sünnetci, Müdür Aslan’a yeni görevinde başarılar dileyerek “hayırlı olsun” temennilerini iletti.

ORTAK PROJELER ÜZERİNE GÖRÜŞME

Ziyaretin hatırası olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, Aslan’a bir hediye takdim etti. Ayrıca, görüşme süresince kurumlar arası iş birliği ve gençliğe yönelik ortak projeler hakkında da istişareler yapıldı. İyi dileklerin paylaşıldığı bu toplantı, iki kurum arasında ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım oldu.