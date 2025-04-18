Müdür Yardımcısı Çinkaya Tüfekle Poz Verdi

Ankara Atatürk Lisesi’nde Tüfekle Fotoğraf Çekilen Müdür Yardımcısına İnceleme Başlatıldı

SKANDAL OLAY

Ankara Atatürk Lisesi’nde önemli bir olay yaşandı. Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya, elinde tüfekle sınıfa girdi ve bu anlar sosyal medyada büyük bir tepki topladı. Çinkaya’nın ayrıca okul koridorlarında da tüfekle poz verdiği görüntüler ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda infial yarattı.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü duruma müdahale etti ve konu hakkında inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “17.04.2025 tarihinde @boykotyapannuri X adresinde yayınlanan ‘Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?’ başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin ÇİNKAYA hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.