Müdür Yardımcısı, Maaş Farkını Belirtti

ÖĞRETMENİN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’deki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan bir öğretmenin yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Müdür yardımcı, 63 bin lira maaş aldığını ifade ederek, okulda hizmetli olarak çalışan personelin maaşının kendisinden daha yüksek olduğunu dile getiriyor. Mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin aldıkları düşük maaş konusuna dikkat çeken müdür yardımcısı, hizmetlinin kendileriyle dalga geçtiğini söyledi.

HİZMETLİ MAAŞI ÖĞRETMEN MAAŞINDAN YÜKSEK

Müdür yardımcısı yaptığı paylaşımda “Ben de paylaşayım. Okulda müdür yardımcısıyım, uzman öğretmenim, maaş 63.000. Halimize bin şükür ama hizmetlimiz iki haftadır bizimle dalga geçiyor. Diyor ki okuma yazma bilmem, sınava girmedim, sizden yüksek maaş alıyorum. Okulda göreve yeni başlayan öğretmen ile hizmetlimiz arasında 30.000 fark var. Bu öğretmen bu hizmetliye sınıfını temizletecek.” ifadelerini kullanarak, maaşlardaki dengesizliğe dikkat çekti.